Jovem é preso minutos após suposto assalto; outro escapa em Novo Progresso

De acordo com a Polícia Militar, o flagrante contra o suposto assaltante de prenome Kauã ocorreu por volta das 8h desta sexta-feira (02), minutos após ele ter tomado a mochila de um garimpeiro e comerciante, quando a vítima saía de casa na rua Equador, no bairro Jardim América. Com informações do site Folha do Progresso.

Os policiais militares que integravam a guarnição foram avisados sobre o assalto via sistema de rádio. A informação era de que dois jovens, um deles armado com um revólver 38, teriam rendido um garimpeiro e os dois usavam capuz.

Não demorou para que a guarnição visse a dupla em fuga seguida por populares, mas um dos jovens foi mais rápido e entrou numa área de mata. O outro pulou uma cerca na vizinhança e invadiu uma casa, esse foi Kauã, rapidamente, encontrado pelos policiais debaixo de uma cama dentro da residência.

A Policia Militar apresentou o suspeito e os objetos roubados à Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos de praxe. Os policiais seguem na captura do homem que escapou, no entanto, até então, ele não foi encontrado.