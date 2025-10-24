Jovem é preso com drogas após polícia investigar furto de celular em Marabá

Um jovem de 18 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (24), no núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste paraense, após a Polícia Militar encontrar diversas porções de drogas em uma residência. O suspeito foi identificado como Jonas Mikael da Silva Rocha.

A ação teve início a partir de uma denúncia de furto feita por uma mulher, que informou aos policiais que o sobrinho adolescente havia subtraído seu aparelho celular. Durante as buscas, o garoto foi localizado e relatou aos militares que havia trocado o telefone por drogas, indicando o endereço onde o aparelho pod​eria estar.

No local indicado, na ​rua São Mateus, os policiais encontraram Jonas Mikael, que confirmou estar com o celular. Durante a revista no imóvel, foram localizadas duas porções grandes de maconha e outras 56 menores, já embaladas em papelotes. A forma de acondicionamento do entorpecente é comumente associada à prática de tráfico de drogas.

Ainda conforme a Polícia Militar, ao ser questionado sobre a existência de mais drogas, o suspeito confirmou e levou os agentes até o restante do material. No total, foram apreendidas também 28 petecas de crack e um papelote de cocaína.

Além dos entorpecentes, os PMs encontraram sete aparelhos celulares, entre eles o telefone da mulher que havia feito a denúncia. Todo o material e o suspeito foram encaminhados à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.