Jovem é morto enquanto tomava café da manhã no mercado de Marituba

Um homem identificado como Igor Antonio Rosario de Souza foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (16) no mercado de Marituba. De acordo com informações levantadas no local, a vítima tomava café quando dois homens armados dispararam pelo menos cinco tiros contra ele. Sem chance de defesa, Igor morreu ainda no local.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para a perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil irá investigar o caso.