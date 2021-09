Jovem é morto com tiros na cabeça na avenida Centenário

No fim da noite de quarta-feira, 22, o jovem Rafael Cavalcante Monteiro, de apenas 20 anos, foi brutalmente assassinado no bairro do Benguí, em Belém, em uma das principais vias do bairro. Por volta das 22h40, o rapaz foi morto a tiros na avenida Centenário, em um caso com características de execução, que ainda não foi totalmente esclarecido.

Conforme informou o 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), populares contaram que ouviram pelo menos seis disparos. Rafael usava uma tornozeleira de monitoramento eletrônico do sistema penitenciário quando foi morto, e após uma consulta no sistema de segurança pública, a PM descobriu que ele respondia pelo crime de roubo majorado, artigo 157 do código penal.

Assim que chegou à cena do crime, perto do Conjunto Catalina, o 24º BPM apurou que um carro teria se aproximado e um dos ocupantes chamou Rafael, que ao se aproximar, foi atingido pelos disparos. Os tiros atingiram o jovem na cabeça, que ficou desfigurada e causou morte quase instantânea.

A Polícia Civil já investiga o caso e, ao que tudo indica, o envolvimento de Rafael com atividades criminosas tem ligação com sua morte. Rondas foram feitas pela PM logo após o registro do crime, mas nenhum suspeito de participação no homicídio foi detido.