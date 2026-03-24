Jovem é morto com tiro no pescoço ao trafegar de moto no bairro do Tapanã, em Belém

Arthur Eduardo Moraes dos Santos, de 19 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (24), no bairro do Tapanã, em Belém. Segundo as informações iniciais, o jovem foi baleado quando trafegava de motocicleta pela rua Alfa, no conjunto Zoe Mota Gueiros, área que dá acesso à rodovia do Tapanã. No entanto, ele conseguiu fugir e morreu ao chegar na rua Beta, que fica próxima. Não há informações sobre os autores do crime.

De acordo com os relatos preliminares, o assassinato ocorreu por volta de 1h, nas proximidades da Paróquia Bom Samaritano. Familiares relataram que Arthur retornava da academia quando foi surpreendido por supostos assaltantes que teriam tentado roubar a moto biz em que ele trafegava. Ainda segundo as informações iniciais, a vítima teria negado entregar o veículo e acabou sendo baleada por um único disparo na região do pescoço.

Arthur ainda teria conseguido fugir com a moto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O veículoo do jovem não foi roubado. Pessoas do local que ouviram o tiro ainda acionaram uma ambulância para tentar ajudar o jovem, mas ele já estava morto quando os socorristas chegaram.

A Polícia Civil foi acionada para realizar o levantamento inicial de informações e coletar imagens de câmeras de segurança para ajudar a esclarecer o crime e identificar os suspeitos. Familiares e amigos contaram que Arthur não tinha envolvimento com o mundo do crime. Ele estudava e trabalhava para ajudar a família, sendo descrito como uma pessoa tranquila e querida no local onde morava. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.