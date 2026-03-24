Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é morto com tiro no pescoço ao trafegar de moto no bairro do Tapanã, em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24), no conjunto Zoe Mota Gueiros

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Arthur Eduardo Moraes dos Santos, de 19 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (24), no bairro do Tapanã, em Belém. Segundo as informações iniciais, o jovem foi baleado quando trafegava de motocicleta pela rua Alfa, no conjunto Zoe Mota Gueiros, área que dá acesso à rodovia do Tapanã. No entanto, ele conseguiu fugir e morreu ao chegar na rua Beta, que fica próxima. Não há informações sobre os autores do crime.

De acordo com os relatos preliminares, o assassinato ocorreu por volta de 1h, nas proximidades da Paróquia Bom Samaritano. Familiares relataram que Arthur retornava da academia quando foi surpreendido por supostos assaltantes que teriam tentado roubar a moto biz em que ele trafegava. Ainda segundo as informações iniciais, a vítima teria negado entregar o veículo e acabou sendo baleada por um único disparo na região do pescoço.

Arthur ainda teria conseguido fugir com a moto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O veículoo do jovem não foi roubado. Pessoas do local que ouviram o tiro ainda acionaram uma ambulância para tentar ajudar o jovem, mas ele já estava morto quando os socorristas chegaram.

A Polícia Civil foi acionada para realizar o levantamento inicial de informações e coletar imagens de câmeras de segurança para ajudar a esclarecer o crime e identificar os suspeitos. Familiares e amigos contaram que Arthur não tinha envolvimento com o mundo do crime. Ele estudava e trabalhava para ajudar a família, sendo descrito como uma pessoa tranquila e querida no local onde morava. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em belém

jovem é morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Motorista por aplicativo é morto a tiros no bairro do Benguí, em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24)

24.03.26 10h33

HOMICÍDIO

Jovem é morto com tiro no pescoço ao trafegar de moto no bairro do Tapanã, em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24), no conjunto Zoe Mota Gueiros

24.03.26 9h31

POLÍCIA

PM apreende arma e drogas na zona rural de Inhangapi e suspeito foge após troca de tiros

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Inhangapi, onde o caso foi registrado

23.03.26 23h48

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Motorista com sinais de embriaguez é preso após fugir de acidente, em Castanhal

Condutor abandonou motociclistas feridos e foi localizado pela PM durante buscas na área; vítimas foram levadas à UPA

23.03.26 23h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Jovem é morto com tiro no pescoço ao trafegar de moto no bairro do Tapanã, em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24), no conjunto Zoe Mota Gueiros

24.03.26 9h31

polícia

Grupo armado dispersa manifestação e desobstrui Alça Viária, em Acará; PC investiga o caso

Vídeo mostra homens com coletes balísticos retirando barricadas

23.03.26 22h15

POLÍCIA

PM apreende arma e drogas na zona rural de Inhangapi e suspeito foge após troca de tiros

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Inhangapi, onde o caso foi registrado

23.03.26 23h48

BUSCAS

Suspeito de atropelar e matar menina de 4 anos é procurado pela polícia, em Abaetetuba

Informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser repassadas à polícia, por meio do número 181

23.03.26 23h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda