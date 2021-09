Jovem é morto com 70 golpes de arma branca

A Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas informou que a vítima é um jovem de identidade ainda desconhecida, assassinado, com pelo menos, 70 perfurações de arma branca. Nenhum documento de identificação foi encontrado com o corpo. Com informações do site Ze Dudu.

Os policiais chegaram à vítima do homicídio, após serem acionados por uma família que se deparou com o cadáver numa área de mata, na manhã deste domingo (19), na Rodovia Faruk Salmen, ao lado da garagem de uma empresa de ônibus, entre o Rio Parauapebas e o bairro Vale do Sol, no município do sudeste do Pará.

De acordo com a PM, o jovem vestia short jeans, cinto de pano vermelho, estava sem camisa, tem pele morena, cabelos encaracolados, é magro, de estatura mediana, aparentando ter entre 20 e 22 anos de idade.

A família viu o corpo do jovem quando seguia para uma manhã de lazer no Rio Parauapebas. Os órgãos da Segurança Pública foram chamados. O corpo do rapaz foi levado para o exame de autopsia, do Instituto Médico Legal, em Parauapebas, a fim de se evidenciar a causa mortis.

A polícia não tem qualquer pista sobre a motivação, circunstâncias e autor ou autores do assassinato, e informou que caso o corpo não seja resgatado em 30 dias, ele será sepultado como indigente, pois que até então ninguém reclamou pelo sumiço da vítima ou procurou a polícia para denunciar a morte dela.