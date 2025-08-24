Jovem é morto após briga por lata de cerveja em Monte Alegre; suspeito é preso

Um jovem identificado como Alex Cavalcante, de 22 anos, foi morto esfaqueado no município de Monte Alegre, no oeste do Pará. O esfaqueamento ocorreu na madrugada de sábado (23), na Praça Matriz. A vítima foi socorrida ao hospital do município, no entanto, evoluiu a óbito. Os relatos iniciais são de que uma briga por uma lata de cerveja teria ocorrido entre a vítima e o principal suspeito, que foi preso.

Os relatos da Polícia Militar são de que os agentes foram informados pelos médicos do hospital sobre o esfaqueamento, após a vítima dar entrada na unidade com uma lesão de arma branca na região do pescoço. Para os militares, foi informada a versão de que a vítima e o suspeito consumiam bebida alcoólica juntos e teriam se desentendido. Durante a briga, Alex teria sido esfaqueado. No entanto, os familiares do principal suspeito alegam que tudo ocorreu após o homem ser perseguido por um grupo de pessoas que queriam agredi-lo. No momento da confusão, conforme os relatos, o suspeito teria desferido o golpe em Alex para se defender. Todas as versões serão apuradas pelas autoridades policiais no decorrer das investigações sobre o caso.

A PM realizou várias buscas pela cidade para localizar o principal suspeito, que havia fugido após o esfaqueamento. O homem foi localizado em uma área de mata no bairro Planalto. Após ser localizado, o suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia. Segundo as informações policiais, o suspeito seria reincidente em crimes cometidos com uso de arma branca.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.