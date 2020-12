Jovem é morto a tiros na frente da esposa em Bragança

Anderson Farias de Souza, de 25 anos, foi morto a tiros na noite deste sábado (05), em Bragança, no litoral nordeste do Pará. De acordo com informações do 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o jovem estava ao bar Parada Obrigatória quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo, morrendo no local, sem chances de ser socorrido.

O bar, situado na Avenida Nazareno Ferreira, Bairro Perpétuo Socorro, foi onde os assassinos chegaram de motocicleta Honda Biz, por volta das 21h30. Anderson estava no local junto de sua esposa quando foi surpreendido pelos disparos. Sendo atingido duas vezes, o jovem caiu no chão, enquanto os assassinos fugiam em alta velocidade.

O 24º Grupamento Bombeiro Militar e o Serviço de Atendimento Médico Móvel de Urgência (SAMU 192) foram ao local, mas ele sangrou até morrer na calçada.

Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime, pois Anderson estava há apenas um mês morando na cidade litorânea, pois trabalhava com construção civil, segundo moradores que o conheciam, e estava de serviço em uma obra.

A PM e a Polícia Civil seguem trabalhando no caso, mas até o momento, ninguém foi preso. O corpo do jovem foi removido pelo o Núcleo Avançado de Bragança do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.