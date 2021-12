Jovem é morto a tiros enquanto jogava sinuca, em Marabá

​Um homem identificado como Isaías Pinheiro foi morto a tiros, no início da tarde desta quarta-feira (29), no bairro Santa Rosa, em Marabá, município no sudeste do Pará. O crime foi registrado por volta de meio-dia, na avenida Pará. O caso, cuja motivação ainda é desconhecida, está sendo investigado pela Polícia Civil.​ Com informações do Correio de Carajás.

Isaías, também conhecido como “Loirinho” ou “Tchuca”, estaria jogando sinuca em um bar, quando percebeu a presença de dois homens que chegaram à porta do estabelecimento e o chamaram. Percebendo que se tratava de uma emboscada, tentou fugir, mas não conseguiu. Foi alcançado e alvejado com vários disparos de arma de fogo. O rapaz morreu na hora. O corpo dele ficou jogado no meio da rua, aguardando os profissionais da remoção.

No local do crime, testemunhas não forneceram muitas informações acerca do que teriam presenciado. Quem souber de qualquer informação que ajude a polícia a elucidar o crime pode repassar através do número 181 do Disque-Denúncia.