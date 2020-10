Jovem é morto a tiros enquanto conversava com amigos em Marituba

Lucas Gabriel Santos de Almeida foi morto a tiros, no final da manhã desta sexta-feira (23) em Marituba, região metropolitana de Belém. O crime ocorreu por volta das 13h, na rua Antônio Maria de Freitas, no bairro Mirizal.

De acordo com informações dos soldados Muniz e Roberto, do 21° Batalhão da Polícia Militar, Lucas Gabriel conversava com um amigo, quando foi surpreendido por homens em uma caminhonete branca que efetuaram os disparos. O jovem tentou se abrigar em uma residência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo os policiais militares, a vítima não tinha passagens pela polícia, mas era usuária de drogas. A hipótese, a princípio, é que trata-se de um acerto de contas.

Os assassinos fugiram.