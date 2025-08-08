Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é morto a tiros em Rondon do Pará; motivação e autoria do crime são desconhecidas

A polícia não forneceu maiores detalhes como, por exemplo, se a vítima possuía antecedentes criminais ou se vinha sofrendo ameaças antes do crime

O Liberal
fonte

De acordo com a polícia, Daniel, natural do município de Curionópolis, foi atingido por um disparo de arma de fogo nas costas, na região lombar. (Reprodução)

Um homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira (7) no bairro Jaderlândia, em Rondon do Pará, no sudeste do estado. A vítima, identificada como Daniel de Sousa, de 22 anos, foi encontrada morta na rua dos Martírios por volta das 20h30, horário em que a Polícia Civil foi acionada.

De acordo com a polícia, Daniel, natural do município de Curionópolis, foi atingido por um disparo de arma de fogo nas costas, na região lombar. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo do rapaz jogado em uma área que parece ser um terreno baldio.

A polícia não forneceu maiores detalhes como, por exemplo, se a vítima possuía antecedentes criminais ou se vinha sofrendo ameaças antes do crime.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para resguardar a área, enquanto homens da Polícia Civil realizaram o levantamento de informações iniciais que vão auxiliar nas investigações. Diligências para identificar e capturar o responsável estão em andamento.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homicídio

rondon do pará

homem morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MANDADO DE PRISÃO

Foragido de Icoaraci por estupro de vulnerável é preso em Marabá

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Icoaraci

08.08.25 23h12

POLÍCIA

Homem que ameaçou atear fogo na casa da companheira é preso em São Félix do Xingu

Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais, e permanece à disposição da Justiça

08.08.25 22h02

“Protetor das Fronteiras e Divisas”

Homem é preso com ‘skank’ em embarcação que saiu do Amazonas com destino ao Pará

Forte cheiro de creolina, produto usado para mascarar o odor de entorpecentes, levou a polícia a localizar a carga ilícita

08.08.25 21h46

VIOLÊNCIA

Jovem é morto a tiros em Rondon do Pará; motivação e autoria do crime são desconhecidas

A polícia não forneceu maiores detalhes como, por exemplo, se a vítima possuía antecedentes criminais ou se vinha sofrendo ameaças antes do crime

08.08.25 21h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Idoso de 74 anos é espancado até a morte por sobrinho em Santarém

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (7), no bairro Aparecida

08.08.25 11h50

INVESTIGAÇÃO

Morre bebê de grávida agredida por companheiro em Santarém

A vítima que estava no oitavo mês de gestação foi espancada na tarde de quinta-feira (7)

08.08.25 11h06

INVESTIGAÇÃO

Ossada com as mãos amarradas é localizada em área de mata em Marabá

O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (7), na Vila Murumuru

08.08.25 9h19

POLÍCIA

Família realiza missa e pede justiça por mulher explorada em suposta seita religiosa em Belém

Flávia Cunha Costa, de 43 anos, foi abandonada no Pronto Socorro do Guamá, no dia 18 de junho, sem documentos e em estado grave de desnutrição. Ela morreu no dia seguinte.

06.08.25 21h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda