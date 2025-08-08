Jovem é morto a tiros em Rondon do Pará; motivação e autoria do crime são desconhecidas

Um homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira (7) no bairro Jaderlândia, em Rondon do Pará, no sudeste do estado. A vítima, identificada como Daniel de Sousa, de 22 anos, foi encontrada morta na rua dos Martírios por volta das 20h30, horário em que a Polícia Civil foi acionada.

De acordo com a polícia, Daniel, natural do município de Curionópolis, foi atingido por um disparo de arma de fogo nas costas, na região lombar. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo do rapaz jogado em uma área que parece ser um terreno baldio.

A polícia não forneceu maiores detalhes como, por exemplo, se a vítima possuía antecedentes criminais ou se vinha sofrendo ameaças antes do crime.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para resguardar a área, enquanto homens da Polícia Civil realizaram o levantamento de informações iniciais que vão auxiliar nas investigações. Diligências para identificar e capturar o responsável estão em andamento.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.