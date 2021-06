Jovem é morto a tiros a caminho do trabalho em Rondon do Pará

No começo da manhã deste sábado, Vanderson Lima de Oliveira, foi assassinado de maneira brutal em uma rua de Rondon do Pará, município do Sudeste Paraense. Segundo informações repassadas pela 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o crime foi registrado por volta das 7h, na rua Rua Scila Médici,, bem no centro da cidade.

As testemunhas que comentaram o caso com a PM contaram que Vando, como o rapaz era chamado, estava em uma motocicleta, na direção do centro, a caminho do trabalho, quando foi emparelhado por um assassino em um veículo semelhante. Após atingir Vanderson, o atirador fugiu em alta velocidade em sua moto, deixando poucas pistas para trás.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou, o rapaz já estava morto, caído de bruços quase na esquina da rua Santo Antônio. Familiares de Vanderson que estiveram na cena do crime não sabiam dizer o que poderia ter motivado o homicídio, que tem características de execução. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.