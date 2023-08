Jovem é morto a golpes de foice em comunidade de Belterra; suspeito foi preso nesta quarta-feira

Um jovem identificado como Josias Fonseca Cardoso, de 26 anos, foi morto a golpes de foice na madrugada desta quarta-feira (23). O crime teria ocorrido entre as comunidades Piquiatuba e Pedreira, na Flona do Tapajós, em Belterra, região do oeste paraense. O suspeito do assassinato, Adriel Sousa Campos, de 18 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta. As informações são do portal O Estado Net e SOS Santarém.

Ainda de acordo com informações preliminares da polícia, o corpo da vítima foi encontrado com um golpe grande na região do rosto e do pescoço. O corpo de Josias foi encontrado por moradores da comunidade e estaria jogado em uma estrada próximo a um cemitério. A polícia foi acionada pelo presidente da comunidade.

O suspeito pelo assassinato de Josias foi preso em flagrante. Segundo versões preliminares, Adriel teria matado Josias porque ele estaria se relacionando com uma jovem que teve um relacionamento com o irmão do suspeito, conforme relatos que circulam pelas redes sociais. Por isso, Adriel teria tomado as dores do suposto irmão. Essa versão ainda não foi confirmada e nem o parentesco entre ambos.

A PM prendeu uma segunda pessoa suspeita do crime. O outro suposto envolvido no homicídio, que não teve a identidade revelada até o momento, já teria passagens pela polícia.

A reportagem solicitou maiores detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.