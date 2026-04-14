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Polícia

Jovem é morto a facadas em Breu Branco dias após deixar presídio

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (13)

O Liberal
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Jovem é morto a facadas em Breu Branco dias após deixar presídio. (Foto: Redes Sociais)

Gilberto da Silva Freitas, de 19 anos, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (13) em Breu Branco, sudeste paraense. O corpo apresentava diversas marcas de facadas. Informações policiais indicam que a vítima havia saído recentemente do presídio de Tucuruí.

O corpo do jovem estava em uma área de mata, na zona rural do município. Os ferimentos foram provocados por objeto cortante. A principal suspeita é de que o crime tenha ocorrido entre o sábado (11) e o domingo (12).

Uma moradora da Vicinal dos Crioulas localizou o corpo e acionou a Polícia Militar. A Polícia Civil do Pará também esteve no local, por volta das 13h, e passou a conduzir as investigações sobre o caso.

Detalhes da investigação

Agentes encontraram no local um objeto que pode ter sido utilizado no crime. Trata-se de uma faca improvisada.

A Polícia Científica do Pará, com base em Tucuruí, foi chamada para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. As circunstâncias do homicídio em Breu Branco ainda não foram esclarecidas.

As diligências seguem em andamento para identificar os responsáveis e a motivação do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda um retorno.

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