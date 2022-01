Jovem é executado a tiros por dupla em motocicleta em Parauapebas

Luís Fernando Veloso Silva, de 21 anos, foi assassinado a tiros na noite da última sexta-feira (7), em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo informações da polícia, o jovem circulava pelo bairro Betânia quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Após atingir a vítima, a dupla fugiu em alta velocidade. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime, que tem características de execução.

De acordo com apuração do portal Correio de Carajás, o crime aconteceu na avenida Bom Jesus. Testemunhas disseram que a vítima estava no local quando os assassinos chegaram. O homem que estava na garupa da moto desceu, sacou uma arma e efetuou vários disparos contra a vítima, que morreu na calçada.

Ainda de acordo com o relato de testemunhas, os dois homens estariam de capacete, o que dificultou a visualização das características físicas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Luís Fernando veio à óbito antes da chegada da ambulância.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento do local, enquanto a Polícia Civil deu início às investigações. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado e fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Os suspeitos tomaram rumo desconhecido. Qualquer informação que ajude a identificá-los pode ser repassada via Disque-Denúncia (181).