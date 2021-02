Jovem é espancado e morto no bairro Novo Horizonte, em Oriximiná

Um jovem de 21 anos, identificado como Lucinaldo da Silva de Jesus, foi assassinado na noite desta terça-feira (23), no bairro Novo Horizonte, em Oriximiná, oeste paraense. A Polícia ainda investiga as motivações do crime. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

O crime ocorreu por volta das 22h45, na travessa da Granja, próximo à rua Lauro Sodré. Segundo informações da polícia, a vítima foi espancada com golpes na região da cabeça e posteriormente recebeu um tiro fatal, na nuca. O corpo do jovem foi encontrado por populares, estirado no chão.

A guarnição da Polícia Militar, ao chegar no local, fez o isolamento e imediatamente acionou o Investigador de Polícia Civil (IPC) Marcelo para realização dos procedimentos de competência da PC.

Após cometer o crime, o assassino fugiu do local. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

A redação integrada de O Liberal também recebe a qualquer momento informações de ocorrências como incêndios, homicídios e acidentes graves, via texto, áudio, foto e vídeo pelo WhatsApp: basta contactar no número (91) 98568-2542.