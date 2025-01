Jovem é encontrado morto dentro de geladeira; polícia investiga o caso

Um jovem identificado como Gabriel Alves Ferreira, de 22 anos, foi encontrado morto dentro de uma geladeira abandonada na Avenida do Contorno, em Niterói, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Gabriel, que estudava Educação Física e sonhava em se tornar preparador físico, havia passado a virada do ano novo na Praia de Icaraí com amigos. O corpo foi encontrado três dias depois, no dia 4 de janeiro, em uma geladeira, por policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar.

A Polícia Civil do RJ investiga o caso. Na madrugada de 1º de janeiro, após tentar separar uma briga em uma festa, o jovem desapareceu sem deixar pistas, de acordo com relatos de amigos às autoridades policiais. De acordo com relatos de amigos, durante a confusão na festa, um dos criminosos teria sacado uma arma, mas a deixou cair. Gabriel pegou o objeto, jogou-o na mata e fugiu do local.

O motivo e a dinâmica do crime ainda são desconhecidos. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) é responsável pela investigação e busca esclarecer os detalhes sobre a morte do universitário.

Entre as questões a serem esclarecidas, está o momento exato da morte de Gabriel, se ocorreu ainda no dia do desaparecimento ou posteriormente, e a causa do falecimento. Outro ponto que desperta curiosidade é como o corpo do jovem foi parar dentro da geladeira, um fato que ainda não foi explicado pela polícia.

As autoridades também não divulgaram se a arma deixada cair pelo criminoso foi localizada e se foi possível identificar seu proprietário. A investigação continua em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime, buscando respostas para esclarecer a trágica morte de Gabriel.