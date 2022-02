Jovem é encontrado morto a pauladas em Novo Progresso

O jovem Wallef Monteiro de Oliveira foi encontrado morto, possivelmente a pauladas, na manhã deste domingo, 27, no bairro Bela Vista, em Novo Progresso, no sudoeste paraense. Policiais civis foram acionados, por volta das 8h30, e constataram a morte do rapaz. Com informações do site Folha do Progresso.

O corpo foi encontrado debaixo de uma lona, dentro de uma área de obras. Wallef tinha marcas de pauladas, sobretudo na região da cabeça. O pedaço de madeira que teria sido usado no crime foi encontrado ao lado do cadáver.

A motivação e os autores do crime ainda são desconhecidos. A Polícia Civil investiga o caso e deve analisar imagens de câmeras de segurança, instaladas nas proximidades do local, para elucidar o crime.