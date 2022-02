Homem em situação de rua é morto a pauladas enquanto dormia

Um homem em situação de rua foi atacado e morto a pauladas nesta quinta-feira (17), em Porangatu (GO). O homem morreu no local do crime após ser atingido por três golpes na cabeça. As informações são do jornal O Dia e da TV Anhanguera.

A vítima dormia na área externa de uma loja de baterias de carro, junto a outro homem em situação de rua, quando um homem aparece com um pedaço de pau na mão e o agride. A testemunha do crime disse, em depoimento, que não sabe a motivação do homicídio e não viu o momento da agressão, pois estava dormindo.

O suspeito do crime foi preso ainda nesta quinta-feira e deve ser interrogado.