Jovem é drogada e estuprada por três homens ao deixar festa de aniversário no Pará

Uma jovem de 19 anos foi vítima de estupro coletivo na cidade de São Félix do Xingu, no Pará, e precisou deixar a cidade após ser ameaçada de morte pelos suspeitos, que são três filhos de pessoas consideradas “poderosas” na região. O caso ocorreu no último dia 14 de agosto.

A vítima relata que no dia do ocorrido, participava de uma festa de aniversário com aproximadamente 100 pessoas. Em certo momento, ela diz ter percebido que havia bebido demais e decidiu deixar o local. Um amigo teria se disposto a levá-la em casa.

Ao chegar no veículo, o rapaz se deu conta de que tinha esquecido a chave do automóvel em uma mesa e voltou para buscar. Nesse momento, a moça lembra que três homens apareceram em um carro e lhe puxaram a força para dentro.

Ela conta ainda que enquanto um dos acusados a segurava, o outro usou uma chave para colocar cocaína no nariz dela. O trio a levou até uma casa e, no local, todos a estupraram e ainda a obrigaram a fazer sexo oral neles.

Após o abuso sexual, a jovem foi abandonada completamente ensanguentada em frente do imóvel. Sem saber exatamente onde estava, a vítima caminhou pelas ruas até conseguir encontrar o caminho de volta para a festa para pedir ajuda aos amigos.

Ao chegar, ela avistou os desconhecidos que a estupraram e os acusou na frente de todos. Um deles chegou a satirizar a situação e disparou: "Eu não estupraria uma p*** feia como você".

A vítima foi socorrida e horas depois foi levada para um hospital, fez a denúncia do caso e precisou se deslocar até outra cidade para fazer os exames periciais, porém, os resultados sumiram 'misteriosamente' do departamento de polícia. Segundo a defesa da moça, três meses após o crime, eles nunca apareceram.

Os jovens tiveram o mandado de prisão decretado mas apenas um está preso. Ele confessou que manteve relações com a jovem, mas de forma consensual e afirmou que a vítima entrou no carro dele por vontade própria e “sem ser convidada”.

Populares passaram a fazer uma série de ataques em série acusando a moça de mentir sobre a situação e publicando a imagem dela nas redes sociais.

Os advogados da vítima ainda revelaram que ela precisou mudar de cidade porque os acusados a ameaçaram de morte caso ela insista em levar o processo de adiante. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público.