Jovem é baleado no abdômen em Mojuí dos Campos

Raykeno Costa de Lima, de idade não revelada, foi baleado no abdômen na tarde deste sábado (16/8), no município de Mojuí dos Campos, região oeste do Pará. Por enquanto, as circunstâncias do caso são desconhecidas.

Conforme o portal O Impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro a Raykeno e o encaminhou até o Hospital Municipal de Santarém (HMS) para atendimento médico. O estado de saúde dele é desconhecido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

