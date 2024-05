Jovem é baleada durante ataque a policial penal no Guamá

Uma jovem ficou ferida na noite desta quarta-feira (29) ao ser atingida por um tiro, na avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. A vítima, identificada apenas como Rafaela, foi alvejada durante uma ação criminosa, que segundo relatos de pessoas que se apresentaram como testemunhas do fato, ocorreu em um pequeno armarinho localizado no endereço mencionado.

Ainda de acordo com informações dessas testemunhas, o estabelecimento seria de propriedade de um policial penal, possível alvo dos criminosos. Rafae​la, que é funcionária do local, foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro do Guamá. O estado de saúde dela é desconhecido.

Apesar da gravidade da situação, o suposto policial penal não teria sido ferido durante a ação. Os criminosos conseguiram fugir, e seu paradeiro atual é desconhecido.

Nas redes sociais, especula-se que este foi o segundo ataque direcionado ao agente de segurança. “Ele que foi ameaçado na semana passada. Os caras estavam de olho nele”, afirma um áudio compartilhado. “Não mataram ele não. O tiro não pegou nele. Pegou na funcionária dele. Ele tem um armarinho aqui”, relata outra gravação.