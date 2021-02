Jovem é assassinado dentro de casa em Ananindeua

Richard Patrick de Oliveira Bittencourt, de 22 anos, foi morto no início da tarde desta quinta-feira (18) no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua.

A vítima foi executada no apartamento em que morava com a esposa e quatro crianças, no condomínio Portal do Aurá. O jovem era pai de uma criança de 10 meses.

Peritos do Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC) estão analisando a cena do crime. Projéteis e uma faca foram encontrados no local.

Richard tinha passagem pela Polícia pelos crimes de furto e porte ilegal de arma de fogo.

Muitos curiosos, entre adultos e crianças, estão aglomeradas no local.