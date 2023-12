Jovem é assassinado a tiros por dupla em motocicleta no bairro Jardim Atlântico, em Paragominas

Um jovem, identificado como Wemerson Dos Santos Silva, foi morto a tiros no bairro Jardim Atlântico, em Paragominas, na última sexta-feira (8). As informações iniciais são de que dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram contra a vítima, que não teve a idade divulgada. Esse é o terceiro caso de execução registrado no município em menos de 24 horas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Paragominas.

Segundo testemunhas, Wemerson estava na companhia de amigos na Rua Santa Rita quando a dupla suspeita chegou já atirando contra o jovem. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na Unidade Hospitalar.

Mais duas execuções são registradas na madrugada deste sábado

Leandro Carlos de Jesus Pinto foi assassinado na Avenida Visconde de Mauá, no bairro JK, durante a madrugada de sábado (9). A vítima estava em via pública quando foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo. O suspeito, ainda não identificado, fugiu rapidamente na direção oposta. A Polícia Militar atendeu à ocorrência, enquanto a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia necessária. A motivação e autoria do crime ainda não foram esclarecidas.

Nas redes sociais, familiares de Leandro lamentaram a perda. O filho da vítima prestou homenagens, compartilhando uma foto do pai com a mensagem "Descanse em paz, pai". Outro parente escreveu: "Como eu queria falar que te amo agora, tio. Ouvir a sua voz".

Na mesmo pernoitar, uma terceira execução chocou a cidade. Hélio Matos de Sousa, conhecido como "Pé de fumo", foi morto a tiros na Rua Paulo Sexto, no bairro Cidade Nova. Testemunhas afirmam que os executores atiraram diversas vezes contra a vítima. As circunstâncias do crime e a autoria ainda são desconhecidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Hélio estirado em frente a uma residência. Até o momento, nem a arma utilizada no crime, nem os responsáveis pela execução foram localizados pelas autoridades. O corpo de "Pé de fumo" foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) no núcleo da Polícia Científica em Paragominas.