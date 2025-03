Jovem é assassinado a tiros por dupla em moto em Marabá

Matheus Almeida de Souza, de 25 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (5/3), na Rua A, no bairro Liberdade, em Marabá, no sudeste do Pará. Testemunhas relataram às autoridades, que a vítima conduzia uma motocicleta quando dois homens, ainda não identificados e que também estavam em uma moto, se aproximaram e atiraram contra ela.

Após o crime, que aconteceu por volta das 5h, uma guarnição do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) se deslocou até o local e encontrou Matheus e o veículo que ele pilotava. Segundo a PM, o rapaz apresentava perfurações de arma de fogo na região do tórax.

VEJA MAIS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado para socorrer Matheus. Algumas pessoas ainda tentaram reanimá-lo, no entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Com isso, a cena do crime foi isolada e as polícias Científica e Civil comunicadas sobre o caso. Até o fim da manhã desta quarta (5/3), a dupla envolvida no crime não havia sido identificada ou presa. Os suspeitos seguem sendo procurados pelas autoridades.

Em nota, a PC informou à Redação Integrada de O Liberal que o homicídio de Matheus é investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá. "Diligências seguem a fim de apurar as circunstâncias, motivação e autoria do crime", diz o comunicado da instituição.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.