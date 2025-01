Jovem é assassinado a tiros dentro de casa de show em Marabá

Um jovem identificado somente como Jailson foi assassinado a tiros dentro de uma casa de show na cidade de Marabá, no sudeste do Pará. O homicídio aconteceu após a vítima ser vista conversando com dois homens, na madrugada de domingo (5/01). Um dos suspeitos teria sacado uma arma de fogo e feito disparos contra a região da cabeça da vítima.

O local onde o crime ocorreu fica na Avenida Belém-Brasília, núcleo São Félix Pioneiro. Conforme os relatos, a vítima e os dois suspeitos se encontravam no estabelecimento. Por volta de 2h40, as testemunhas presenciaram o executor desferindo ao menos dois tiros contra a vítima, na frente de diversas pessoas. Os suspeitos fugiram do local antes da chegada da Polícia Militar.

A Polícia Civil esteve na cena do crime e realizou a coleta de informações sobre a dinâmica do assassinato. Ainda não há mais detalhes sobre o que poderia ter motivado o homicídio. A área foi isolada para que a Polícia Científica realizasse a perícia e a remoção do corpo de Jailson.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.