Jovem é assassinado a facadas em praça de Santarém, no oeste do Pará

Um homem foi assassinado a facadas na noite desta segunda-feira (23), em Santarém, no oeste paraense. Glauber Willamis Sousa Pinto estava na praça Professor Antonieta Dolores Teixeira, conhecida como Praça do Júlia Passarinho, quando foi atacada e morta. O crime ocorreu por volta das 22 horas, no bairro da Prainha. Segundo informações da Polícia, um homem foi o autor dos golpes de faca recebidos pela vítima.

Testemunhas levantaram a hipótese de que o autor do crime seria ex-cunhado da vítima, mas essa informação não foi confirmada pela Polícia. Não há informações sobre o que teria ocasionado o crime. O criminoso fugiu logo após o assassinato de Glauber.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a fazer o atendimento à vítima, mas Glauber perdeu muito sangue, não resistiu e morreu em decorrência da gravidade das lesões.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, que está investigando o crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.