Jovem de Anapu vai passar carnaval em Goianésia e é assassinado a tiros

O crime registrado na madrugada de sábado (26), em Goianésia do Pará, no sudeste paraense, teve como vítima o jovem identificado como Maicon Douglas. O suspeito do homicídio é Lucas Carneiro, mais conhecido pelo apelido de Caveira. A Polícia Civil abriu um inquérito e apura o homicídio. Com informações do site Ze Dudu.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 37º Pelotão da PM foi a primeira a chegar ao local do crime e encontrou o corpo da vítima ferido a tiros de arma de fogo. O assassinato teria ocorrido na madrugada de sábado, por volta de 3h. O cadáver foi encaminhado ao necrotério do Hospital Municipal e depois transferido ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

Conforme testemunhas, Maicon Douglas é morador de Anapu e foi a Goianésia, para passar estes dias de carnaval. Na noite de sábado, ele bebia junto com outras pessoas, incluindo Lucas Carneiro. No meio da madrugada, Douglas e Lucas tiveram um desentendimento que virou briga corporal e resultou na morte da vítima.

As circunstâncias do assassinato estão sob investigação da polícia de Goianésia do Pará.