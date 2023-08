‘Lilika’ é morta a tiros na Pedreira por dupla em motocicleta

Uma jovem de 28 anos identificada apenas pelo apelido “Lilika” foi morta a tiros na noite desta sexta-feira (11), no bairro da Pedreira, em Belém. O crime ocorreu na travessa Timbó, próximo do canal do Galo. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima chegou a ser socorrida para o Pronto Socorro da 14 de Março, mas não resistiu e morreu.

A motivação e autoria do assassinato são desconhecidas. Um áudio que circula em grupos de Whatsapp aponta que o crime foi cometido por dois homens que estariam em uma motocicleta. Eles teriam efetuado pelo menos três disparos que acertaram a vítima na região da cabeça. A Polícia Civil deverá investigar o caso.​