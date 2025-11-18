Jovem de 25 anos morre após moto colidir com cavalo em Parauapebas

Uma jovem de 25 anos, identificada como Amanda Lima dos Santos, morreu em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (17) em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, ela pilotava uma motocicleta modelo Honda Biz quando colidiu em um cavalo que estava no meio da pista, na Rodovia Faruk Salmen, entre os bairros Palmares Sul e Palmares II.

Testemunhas que presenciaram a situação acionaram uma ambulância para tentar socorrer a jovem, mas ela não resistiu e evoluiu óbito. Os relatos são de que o impacto foi tão forte que Amanda ficou muito ferida e inconsciente. A Polícia Militar fez o isolamento da área até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML). Os peritos realizaram a análise do corpo e o removeram.

Familiares da jovem estiveram no local e, muito abalados, optaram por não falar com a imprensa. Segundo o portal Correio de Carajás, moradores próximos demonstraram tristeza com o ocorrido e afirmaram que a presença de animais soltos na cidade costuma provocar diversos acidentes. Além disso, eles ainda apontaram a questão da pouca iluminação em alguns trechos da via. A Polícia Civil deve investigar o caso para chegar aos responsáveis pelos animais que ficam livres na área onde há o tráfego intenso de veículos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.