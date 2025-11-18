Dois suspeitos morrem durante intervenção policial em Conceição do Araguaia

Dois homens, identificados como Ygor Aviz Mendes e Mailson Pereira Alves, morreram em uma intervenção policial no município de Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (17), no Setor Universitário, durante uma ação da Polícia Militar após denúncias de movimentação ligada a uma facção criminosa. Armas de fogo, munições e uma motocicleta foram apreendidas.

De acordo com as informações iniciais, os policiais teriam recebido denúncias sobre uma residência que estaria sendo usada como base de membros de uma facção criminosa. Por volta das 22h30, equipes do 22º Batalhão de PM foram ao endereço indicado para verificar a informação. Minutos depois, foi registrado um homicídio nas proximidades, o que reforçou a suspeita de conexão entre o crime e os moradores do imóvel. Assim, as guarnições retornaram ao local.

Ao se aproximarem e deixarem a viatura, os policiais foram recebidos com disparos. Um tiro atingiu o fuzil de um militar e fragmentos o feriram na mão, mas ele recebeu atendimento imediato e passa bem. Diante da reação armada e da possibilidade de fuga, outras equipes foram acionadas e o quarteirão foi cercado.

Ainda segundo a versão policial, durante o bloqueio, os suspeitos tentaram escapar pelos quintais vizinhos e efetuaram novos disparos contra os agentes. A PM revidou, atingindo os dois homens, que não resistiram. Após o confronto, foram apreendidas duas pistolas calibres 9 mm e .380, munições, dois celulares e uma motocicleta com identificação adulterada. A suspeita é que a moto teria sido usada no homicídio registrado momentos antes.

Será apurado se há a participação dos suspeitos mortos no homicídio e a possível atuação de outros membros da facção na área. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que o caso é apurado pela Delegacia de Conceição do Araguaia. "Foram apreendidas uma pistola calibre 9mm e uma pistola calibre 380. Perícias foram solicitadas para auxiliar a investigação", comunicou a instituição.