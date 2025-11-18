Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois suspeitos morrem durante intervenção policial em Conceição do Araguaia

O caso foi registrado na noite de segunda-feira (17)

O Liberal
fonte

Dois suspeitos morrem durante intervenção policial em Conceição do Araguaia. (Foto: Correio de Carajás)

Dois homens, identificados como Ygor Aviz Mendes e Mailson Pereira Alves, morreram em uma intervenção policial no município de Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (17), no Setor Universitário, durante uma ação da Polícia Militar após denúncias de movimentação ligada a uma facção criminosa. Armas de fogo, munições e uma motocicleta foram apreendidas.

De acordo com as informações iniciais, os policiais teriam recebido denúncias sobre uma residência que estaria sendo usada como base de membros de uma facção criminosa. Por volta das 22h30, equipes do 22º Batalhão de PM foram ao endereço indicado para verificar a informação. Minutos depois, foi registrado um homicídio nas proximidades, o que reforçou a suspeita de conexão entre o crime e os moradores do imóvel. Assim, as guarnições retornaram ao local.

Ao se aproximarem e deixarem a viatura, os policiais foram recebidos com disparos. Um tiro atingiu o fuzil de um militar e fragmentos o feriram na mão, mas ele recebeu atendimento imediato e passa bem. Diante da reação armada e da possibilidade de fuga, outras equipes foram acionadas e o quarteirão foi cercado.

Ainda segundo a versão policial, durante o bloqueio, os suspeitos tentaram escapar pelos quintais vizinhos e efetuaram novos disparos contra os agentes. A PM revidou, atingindo os dois homens, que não resistiram. Após o confronto, foram apreendidas duas pistolas calibres 9 mm e .380, munições, dois celulares e uma motocicleta com identificação adulterada. A suspeita é que a moto teria sido usada no homicídio registrado momentos antes.

Será apurado se há a participação dos suspeitos mortos no homicídio e a possível atuação de outros membros da facção na área. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que o caso é apurado pela Delegacia de Conceição do Araguaia. "Foram apreendidas uma pistola calibre 9mm e uma pistola calibre 380. Perícias foram solicitadas para auxiliar a investigação", comunicou a instituição.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

intervenção policial com morte

suspeito de integrar facção criminosa

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado às margens do rio Moju pode ser de jovem desaparecida; família aponta suspeito

A Polícia Científica foi acionada e fez a remoção do corpo. O caso segue sob investigação para identificar os envolvidos no assassinato e esclarecer a motivação do crime.

20.11.25 23h52

AJUDA

Família pede doações após perder casa em incêndio no bairro do Guamá, em Belém

Roupas, móveis, eletrodomésticos, documentos e objetos pessoais foram consumidos pelas chamas

20.11.25 18h44

PRISÃO

Mais um suspeito de envolvimento no latrocínio contra vice-presidente da Fiepa é preso

O crime ocorreu em 3 de outubro deste ano, dentro de uma fábrica de velas de propriedade da vítima, em Ananindeua

20.11.25 12h28

INUSITADO

Sombrinhão do Parque Linear da Nova Tamandaré é furtado após inauguração da área revitalizada

Ainda não há informações sobre quando o furto ocorreu nem sobre a identidade do autor

20.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado às margens do rio Moju pode ser de jovem desaparecida; família aponta suspeito

A Polícia Científica foi acionada e fez a remoção do corpo. O caso segue sob investigação para identificar os envolvidos no assassinato e esclarecer a motivação do crime.

20.11.25 23h52

CRIME SEXUAL

Mototaxista é preso suspeito de filmar partes íntimas da enteada em Bragança

O suspeito foi detido pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira (25/12)

26.12.24 19h16

POLÍCIA

Corpos carbonizados de três homens são encontrados na zona rural de Itupiranga (PA)

Eles foram mortos a tiros e foram encontrados queimados perto da uma caminhonete incendiada, no sábado (19)

20.07.25 18h02

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros e amigo fica ferido após ataque em rua de Rondon do Pará

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (9), no Bairro Gusmão

10.06.25 18h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda