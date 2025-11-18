Capa Jornal Amazônia
Suspeito de estuprar a própria filha de 13 anos é preso em Santarém

O investigado foi detido na tarde de terça-feira (18), no bairro Santarenzinho

O Liberal

Um homem que estava com mandado de prisão em aberto em uma investigação sobre o abuso sexual da própria filha foi preso em Santarém, oeste do Pará, nesta terça-feira (18). O investigado foi abordado durante a tarde no bairro Santarenzinho, enquanto uma equipe da Polícia Militar realizava rondas de rotina.

Segundo as informações iniciais, a abordagem ocorreu por volta das 16h30. Os militares relataram que decidiram abordar o suspeito, pois ele estava em uma via em atitude suspeita. Ao consultarem seus dados no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os militares verificaram que havia contra o suspeito uma determinação da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém.

A ordem judicial exigia que o suspeito fosse encaminhado diretamente para uma unidade prisional, para ficar à disposição da Justiça. Assim, os policiais o conduziram até a Unidade Integrada de Polícia (UIP) do Santarenzinho, onde os trâmites legais foram iniciados e a autoridade competente foi comunicada.

Segundo o processo analisado pelo magistrado, entre 16 e 24 de março de 2025, o investigado teria buscado um familiar com o objetivo de influenciar o teor do depoimento prestado à polícia, conduta interpretada como tentativa de interferir nas investigações. O documento judicial também ressalta que a prisão preventiva foi decretada por atender aos requisitos legais aplicáveis a casos em que há risco para o andamento do processo, para o cumprimento da lei ou para a segurança das pessoas envolvidas.

 

Palavras-chave

abuso sexual infantil
Polícia
.
