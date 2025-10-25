Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Jovem de 25 anos morre afogado na Ilha do Combu neste sábado (25)

Corpo foi localizado nas águas agora à tarde

Valéria Nascimento
Corpo de Bombeiros localizaram corpo do jovem que, segundo informações, estaria tomando banho no rio quando desapareceu (Reprodução / Redes Sociais)

