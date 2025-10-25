Jovem de 25 anos morre afogado na Ilha do Combu neste sábado (25)

O Corpo de Bombeiros do Pará informou que foi acionado, por volta das 11h24, deste sábado (25), para atender uma ocorrência de afogamento no Combu, nas proximidades de um dos restaurantes da Ilha, distante cerca de 1,5 km de Belém. De acordo com a corporação militar, a vítima é um homem, identificado somente pelo prenome Jean, de 25 anos de idade.

A ação de busca foi executada por agentes do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF). A guarnição do polo de Cotijuba fez uso da embarcação LEME-17. Os militares fizeram rondas sobre as águas do rio Guamá, entrando nos furos que levam ao Combu, e encontraram o corpo, nas proximidades do Restaurante Nossa Maloca, em Belém.

Segundo informações iniciais repassadas ao Corpo de Bombeiros, Jean stava tomando banho no rio quando desapareceu nas águas.

A Ilha do Combu é a quarta maior ilha das 39 que compõem a região insular da cidade de Belém. Ela é formada por cinco comunidades: Beira Rio Guamá, Igarapé do Combu, Furo da Paciência, Igarapé do Piriquitaquara e Furo do Benedito

Em geral, a população local é composta por famílias que vivem de atividades pesqueiras, do extrativismo e do turismo.