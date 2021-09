Jovem de 25 anos é executado a tiros próximo de posto de combustíveis

O jovem Igor Pereira Rodrigues, de 25 anos, foi assassinado a tiros na noite da última terça-feira (28), na vila Cruzeiro do Sul, localizada na zona rural do município de Itupiranga, sudeste do Pará. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar as motivações e a autoria do crime, que tem características de execução. Ninguém foi preso até o momento desta publicação.

Segundo informações apuradas pelo portal Debate Carajás, a vítima foi morta próximo a um posto de combustíveis, na avenida Carajás. Uma guarnição da Polícia Militar foi até o local e fez o isolamento da cena de crime. A Polícia Civil também foi acionada e deu início às investigações. O corpo foi removido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

Ainda não há muitas informações a respeito do crime. A autoria e a motivação estão sendo investigadas pela PC. Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.