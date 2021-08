Jovem de 23 anos é encontrado morto no interior do Pará

Um jovem identificado como Jorge Luiz Gomes da Silva, de 23 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (2), em Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo a polícia, o corpo dele foi localizado em uma área próximo à usina de asfalto do município. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de uma descarga elétrica, mas outras possibilidades ainda não foram descartadas. Com informações do portal Plantão 24 Horas News.

A Polícia Civil foi informada sobre o achado do corpo e iniciou as diligências. O cadáver estava em uma área aberta, perto de uma das máquinas de uma empresa, que está parada há muito tempo. Segundo informações de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), não havia marcas visíveis de violência na vítima ou de sangue no local.

Os dedos da vítima, de acordo com a polícia estavam envoltos em fita isolante, como se ele estivesse preparando a mão para tocar em algum objeto com eletricidade. No local, perto do corpo, também havia um alicate e uma sacola.

A suspeita da PC é de que o jovem tenha sofrido uma descarga elétrica e, como estava em um local onde não havia movimento de pessoas, principalmente nas noites de finais de semana, o corpo só foi encontrado pelo vigia pela manhã, quando a polícia foi acionada.

Esta é uma das prováveis causas da morte de Jorge Luiz, no entanto, a PC segue investigando o caso para determinar se o jovem foi mesmo vítima de um acidente. A família dele compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência.