Jovem de 21 anos morre em naufrágio em Prainha

A vítima do naufrágio foi identificada como David Cardoso, de 21 anos. Ele estava desaparecido do distrito de Boa Vista do Cuçari, desde a noite do sábado (26), por volta das 21h, quando saiu numa embarcação como motor rabeta, da localidade de Itamucuri e Boa Vista do Cuçari, no município de Prainha, região oeste do Pará. As informações são do site Portal Prainha.

As embarcações de motor rabeta são as mais comuns na região. Com David mais seis pessoas estavam no barco, num total de sete. Seis conseguiram escapar com vida do naufrágio, provavelmente, provocado por uma forte tempestade, informaram moradores de Boa Vista do Cuçari.

O naufrágio aconteceu exatamente já nas proximidades de Boa Vista do Cuçari, para onde o pequeno barco se dirigia. O corpo do jovem foi localizado no meio do rio por outros barqueiros e foi trazido para o cais de Cuçari, na manhã deste domingo (27), o que movimentou grande número de curiosos para o cais.

Dezenas de rabetas de moradores de Boa Vista realizaram buscas nos rios e furos da região à procura de David Cardoso, desde o anúncio do acidente, mas não foi possível encontrá-lo a tempo.

Não há informações sobre investigações oficiais do acidente por órgão do sistema de segurança pública.