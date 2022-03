Jovem de 21 anos é executado a tiros dentro de barbearia em Icoaraci

O corpo do jovem Vinícius Cristorffy Magalhães Oliveira, de 21 anos, está estirado dentro da barbearia onde ele foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (14), no bairro da Agulha, em Icoaraci. O jovem foi atingido pelos disparos dados por dois homens, que chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta. Rapidamente, um deles atirou contra a vítima, que não registiu aos ferimentos e morreu no local. O assassinato aconteceu por volta das 20h40, na rua 8 de Maio, entre a travessa Berredos e a travessa das Andradas.

Vinícius Oliveira é morador de Icoaraci. Ele estava sob condicional, com uso de tornozeleira. De acordo com políciais militares do 10º BPM, ele respondia à Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Nesta noite, o jovem aguardava para ser atendido na barbearia quando foi atingido, com vários disparos. Populares especulam que pelo menos cinco disparos de arma de fogo tenham sido efetuados durante a execução.

A perícia iniciou o levantamento da cena do crime. Estreita, a rua 8 de Maio está tomada de moradores, assustados e também curiosos com o crime violento.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.