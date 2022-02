Jovem de 20 anos é executado a tiros por dupla em motocicleta, em Parauapebas

O jovem Adielson Costa dos Santos, de 20 anos, foi assassinado a tiros na tarde da última quarta-feira (2), no município de Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com informações da polícia, dois homens em uma motocicleta fizeram vários disparos em direção à vítima, em um crime que tem características de execução. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.

Segundo apuração do portal Pebinha de Açúcar, testemunhas relataram que a vítima estava andando na rua 01, no bairro Vila Nova quando, por volta das 15h30, a dupla chegou no local em uma motocicleta e se aproximou de Adielson. O homem que estava na garupa sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes no rapaz, que morava próximo do local do crime.

Depois de baleado, Adielson ainda tentou correr, mas caiu com parte do corpo na calçada. Ele ainda ficou vivo por alguns minutos, agonizando no chão. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima morreu antes da chegada da ambulância.

A Polícia Militar fez o isolamento da cena do crime e a Polícia Civil também esteve no local para iniciar as investigações. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame de necropsia, em seguida o corpo foi liberado para sepultamento.