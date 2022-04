Jovem de 19 anos morre atropelado por caçamba na Augusto Montenegro, em Belém

Uma caçamba de lixo que recolhia o entulho de uma loja na avenida Augusto Montenegro, em Belém, atropelou e passou por cima do ajudante de pedreiro Lucas Emanuel, de 19 anos, ao dar ré, nesta sexta-feira (01). O jovem teve morte instantânea, na calçada, por volta de 17h30.

A vítima tinha acabado de descer do ônibus e seguia a pé com um grupo de outros jovens para a casa dele no bairro do Tapanã. Ele foi surpreendido pela caçamba de lixo dando a ré e não teve tempo de escapar.

Com o primeiro choque, ele caiu e bateu a cabeça na calçada. Em seguida, o caminhão deu marcha ré e passou sobre o corpo, esmagando Lucas Emanuel.

A guarda municipal de Belém conduziu o motorista da caçamba de lixo para providências junto à Polícia Civil.