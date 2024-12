Jovem de 19 anos é morto a facadas em Marabá; crime ocorreu próximo de um bar

Um jovem de 19 anos, identificado como Domingos Neto Sousa da Silva, de 19 anos, foi morto a facadas na última quinta-feira (19). O corpo dele foi encontrado na Folha 35, Nova Marabá, em Marabá, no sudeste paraense. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, foi acionada para atender a ocorrência próximo a um bar da região.

De acordo com informações da polícia, o jovem foi atingido no tórax, pescoço, braços e rosto. Equipes da Polícia Científica do Pará foram acionadas para realizar a análise e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga a motivação, circunstâncias e autoria do crime, por meio da Delegacia de Homicídios. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.