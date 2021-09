Jovem de 19 anos é encontrado morto a tiros em casa abandonada em Altamira

Uma casa abandonada, conhecida por ser um local onde vários atos escusos são realizados, foi a cena do crime de um homicídio em Altamira, Sudoeste Paraense, tendo como vítima o jovem Léo Victor, de apenas 19 anos. O crime aconteceu na madrugada do último sábado, 04, quando o rapaz foi baleado e morreu na residência de madeira às margens da rodovia BR-230, a Transamazônica.

O jovem foi encontrado sem vida por volta das 4h, após moradores o perímetro urbano da rodovia federal acionarem o 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) por causa dos barulhos de tiros que cortaram o silêncio da madrugada. Quando a viatura chegou ao endereço, no bairro Mutirão, o rapaz já estava sem vida, com uma perfuração causada por arma de fogo na cabeça.

A PM fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O que restou foi isolar o local do crime e aguardar a chegada da equipe da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Altamira, que já instaurou inquérito para investigar o caso. Uma equipe da unidade regional do município do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também foi ao endereço para analisar a cena do crime e remover o corpo do rapaz.

Muitas pessoas relataram que a infame residência abandonada é palco de vários crimes, como tráfico de drogas, e a PM já encontrou muitos objetos roubados naquele local. Moradores da região evitam passar por aquele trecho. "Aquele pedacinho ali faz até medo a gente passar a noite. Tudo escuro, cheio de buracos, e os 'malas' entrando e saindo das casas abandonadas da beira da estrada", disse uma mulher nas redes sociais, em uma publicação sobre a morte de Léo feita por amigos. Também na internet, muitos lamentaram a morte precoce do rapaz, e atribuíram a fatalidade ao tráfico de drogas.