Jovem de 18 anos morre afogado em balneário de Vitória do Xingu

O que era uma tarde de diversão entre amigos se transformou em tragédia quando um rapaz de apenas 18 anos morreu afogado em Vitória do Xingu, Baixo Amazonas paraense, em um balneário perto do centro da cidade, no fim da tarde deste domingo, 11. Andrei Martins da Silva estava cruzando o rio Tucuruí quando, aparentemente, teve algum mal estar e parou de nadar, afundando nas águas para nunca mais emergir com vida.

Segundo a coordenadoria da Defesa Civil em Vitória do Xingu, o caso foi registrado por volta das 17h, no "Balneário do Negão". Segundo familiares da vítima, Andrei saiu com um grupo de amigos no começo da manhã, dizendo que iria se divertir no rio em um dia de descanso.

Ele começou a consumir bebidas alcoólicas e, segundo os amigos, passou a atravessar o rio a nado. Preocupados com o estado de Andrei, as pessoas insistiam que ele não entrasse na água, mas ele não foi dissuadido e voltou várias vezes no rio Tucuruí. Na terceira vez, ele parou de nadar e afundou, para desespero dos amigos.

A Defesa Civil foi acionada por volta das 17h30. Amigos de Andrei começaram a mergulhar no rio para procurar o jovem, já que o Corpo de Bombeiros não atuaria no resgate devido ao horário, indo somente no dia seguinte. Por volta das 21h, o corpo do rapaz foi encontrado pelos populares, que levaram o cadáver para a margem.

A Polícia Militar também esteve presente no local enquanto a operação de resgate era realizada. Ainda segundo a Defesa Civil, Andrei pode ter sofrido um mal súbito. O corpo deve ser removido pela Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Altamira.