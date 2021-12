Jovem de 18 anos com 12 passagens pela polícia é executado a tiros em Marabá

O jovem Mateus Aguiar Santos, de 18 anos, foi assassinado a tiros em Marabá, sudeste do Pará. O corpo dele foi encontrado na manhã desta quarta-feira (8), na beira de um barranco localizado no bairro Araguaia, conhecido como "Fanta", com perfurações de balas na cabeça. De acordo com informações da polícia, as características da execução indicam que o rapaz pode ter sido morto em outro local e seu corpo foi desovado na região.

Segundo informações apuradas pelo portal Debate Carajás, a Polícia Civil informou que foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o corpo do jovem, crivado de balas. Mateus teria sido preso na manhã do dia 28 de setembro, junto com o comparsa, Fernando Simão de Almeida, 18 anos, depois de terem cometido um assalto a uma loja de artigos militares, na Folha 27, no núcleo Nova Marabá.

Ainda segundo a polícia, o jovem havia sido colocado em liberdade, durante audiência de custódia realizada no Fórum de Marabá, um dia depois de ser preso, porém teria voltado a praticar crimes. O sistema de segurança pública registra 12 passagens de Mateus Santos pela polícia no Pará.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso para descobrir a motivação e autoria da execução da vítima. Até o momento desta publicação, nenhuma prisão havia sido realizada.