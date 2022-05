Jovem de 18 anos acusado de matar idoso é preso em Breu Branco pela Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta segunda-feira (23), mandado de prisão em desfavor de Israilton Ferreira Oliveira, mais conhecido como "Raelton", de 18 anos. De acordo com informações da PC, ele é acusado de ser o autor do homicídio que vitimou o idoso Raimundo Hermenegildo Barros dos Santos, de 64 anos. O crime aconteceu na última sexta-feira (20), na Vila de Placas, zona rural do município de Breu Branco, sudeste do Pará.

O motivo do assassinato seria uma dívida de jogo de apenas R$ 40. A vítima foi morta à pauladas, quando retornava de um bar e caminhava em direção à sua residência. A Polícia Civil segue investigando outros homicídios, e afirma que em três deles as autorias já foram descobertas. A investigação também vai determinar se os crimes têm relação entre si.

O mandado de prisão foi cumprido na residência de uma tia do acusado, localizada em Breu Branco. A família de Israilton Oliveira mora na zona rural do município, mas ele estava escondido na cidade. Segundo a PC, ele não resistiu à prisão. O jovem foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, e já está à disposição do sistema penal.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa levar à prisão de criminosos seja repassada anonimamente pelo Disque-Denúncia (181), ou pelo telefone (94) 99217-4740, que também funciona como Whatsapp. O sigilo é garantido e a ligação é gratuita.