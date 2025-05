Jovem com passagem pela polícia é morto a tiros em Parauapebas

Wellington Rodrigues de França foi encontrado morto com marcas de tiros na Rua Amapá, bairro Novo Brasil, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo as informações policiais, a vítima foi alvejada na região da cabeça durante a noite de domingo (4), minutos antes de ser localizada. Wellington já tinha passagens pela polícia.

Conforme o relato policial, a vítima foi encontrada por volta de 23h40 de domingo, após moradores acionarem uma equipe da Polícia Civil comunicando sobre um possível homicídio. Ao chegar ao local indicado, os policiais confirmaram o crime e iniciaram as investigações.

Moradores contaram que uma mulher invadiu uma residência pedindo socorro. Ela gritava que havia conseguido escapar de um ataque a tiros contra seu companheiro. A mulher afirmou que estava com Wellington em uma casa, quando um grupo de homens armados chegou ao local e fez vários disparos contra o jovem. Para fugir, a mulher correu e se escondeu em uma residência vizinha.

A área foi isolada até a chegada da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPRC), que realizou a perícia e a remoção do corpo de Wellington. A delegacia de Homicídios de Parauapebas segue com diligências para desvendar a circunstância, motivação e autoria do crime.

Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que o caso foi registrado pela delegacia de Parauapebas. "Perícias foram solicitadas e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime".