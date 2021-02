Jovem com ficha carimbada no crime é executado no Jurunas

Um rapaz identificado como Rodrigo Correa Maués, 19 anos, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira, 11, no bairro do Jurunas, em Belém. Segundo informações da equipe do 20° Batalhão da Polícia Militar (20° BPM), que atendeu a ocorrência, o crime aconteceu por volta de 20h50.

Relatos de testemunhas dão conta de que Rodrigo estava numa vila chamada Magá, situada na rua dos Caripunas, entre travessa Breves e avenida Bernardo Sayão, quando um homem não identificado chegou ao local a pé e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Pelo menos cinco deles foram ouvidos. Rodrigo morreu na hora. O acusado deixou o local tranquilamente e fugiu.

A vizinhança contou que Rodrigo costumava praticar roubos na localidade e e era viciado em drogas. De acordo com a PM, ele tinha ums extensa ficha criminal, com diversas passagens por tráfico de entorpecentes. Inclusive, havia sido solto recentemente, em janeiro deste ano.

As motivações e a autoria do crime ainda serão investigadas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil, responsável pelo caso.

Familiares do rapaz estiveram cedo no local do crime, mas não comentaram a ocorrência. O corpo de Rodrigo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) no final da noite.