Ciclista é atropelado e tem o corpo esmagado por ônibus

Um grave acidente deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (11), no município de Parauapebas, sudeste do Pará. A vítima foi o jovem Wagner Monteiro Cordeiro, de 19 anos, que teve o corpo esmagado após ser atropelado por um ônibus enquanto pedalava na avenida Presidente Prudente, bairro Novo Paraíso. A notícia foi destaque no portal Debate Carajás.

O acidente aconteceu por volta das 8h. Testemunhas relataram que o ciclista havia parado ao lado do ônibus em um semáforo. Quando o sinal abriu, o coletivo teria feito uma curva brusca à direita, atropelando e matando Wagner Cordeiro. A vítima era natural de Cametá, no nordeste paraense.

Segundo informações da polícia, após a colisão, o motorista do coletivo fugiu do local do acidente sem prestar socorro. No entanto, acabou sendo identificado e localizado pela polícia. Na Delegacia, Elias Conceição da Silva, 25 anos, que conduzia o ônibus, afirmou que não viu o rapaz quando fez a curva.