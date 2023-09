Jovem baleada por PM, no Guamá, recebe alta e está em casa

A estudante de enfermagem Catharina Kethellen da Silva Palmerin, de 24 anos, já recebeu alta e está se recuperando na casa de um amigo da família. A informação foi confirmada à Redação Integrada de O Liberal, nesta sexta-feira (15), pela irmã dela, Débora Palmerin. A irmã da jovem acrescentou, ainda, que Catharina ainda apresenta limitação nos movimentos, devido à complexidade da cirurgia a que foi submetida.

Catharina foi baleada na barriga durante uma​ tentativa de abuso sexual, no dia 3 de setembro, em uma parada de ônibus, no bairro do Guamá, em Belém. O principal suspeito é um sargento da Polícia Militar do Pará, identificado como Arthur dos Santos Júnior. Ele está preso desde a data do ocorrido e já foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.