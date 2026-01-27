Jovem autista é encontrado morto dentro de kitnet em Ananindeua

O jovem Daniel Vilker Nascimento Rodrigues, de 26 anos, foi encontrado morto dentro de uma kitnet localizada na passagem Getúlio Vargas, no bairro Levilândia, em Ananindeua. O corpo foi localizado na noite do último domingo (25), por volta das 22h30, mas o caso ganhou maior repercussão apenas nesta terça-feira (27), após a circulação de informações nas redes sociais.

De acordo com a polícia, Daniel, que era uma pessoa autista, morava sozinho no imóvel. Ele foi encontrado com um tecido amarrado na boca, além de ter as mãos e os pés amarrados, estes últimos com um fio elétrico. O caso ainda é cercado de mistérios.

Ainda segundo informações policiais, amigos do jovem haviam combinado de sair com ele. Como Daniel não apareceu e não atendia aos contatos, os amigos decidiram ir até a kitnet onde ele morava. Quando conseguiram entrar no imóvel, encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar, por meio do 29º Batalhão.

Os policiais confirmaram a ocorrência e comunicaram a Polícia Civil e a Polícia Científica do Pará. O corpo passou por perícia e foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Daniel era natural de São Luís, no Maranhão, e, segundo a polícia, não possuía familiares no Pará.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Seccional Urbana de Ananindeua. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar no esclarecimento dos fatos.

Manifestações nas redes sociais

Após a divulgação do caso, representantes do movimento LGBTQIAP+ em Belém lamentaram a morte do jovem e levantaram, nas redes sociais, a possibilidade de o crime ter sido motivado por homofobia. As manifestações ressaltam que Daniel seria uma pessoa autista e integrante da comunidade LGBTI+.

Entre os posicionamentos, o ativista Beto Paes classificou o caso como um “grito de alerta” e cobrou investigação rigorosa, responsabilização dos envolvidos e políticas públicas voltadas à proteção de pessoas autistas e LGBTI+.