Jornalista sofre atentado a tiros e é transferido para Belém em estado grave

O jornalista Jackson Silva, de 28 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (9), no município de Moju, nordeste do Pará. A vítima, que é repórter e um dos diretores do portal de notícias local Moju News, foi socorrida e transferida para um hospital de Belém, onde permanece internada em estado grave. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso pelo crime.

De acordo com o portal Moju News, do qual Jackson também é um dos fundadores, ele estava voltando para casa depois de participar de uma programação na Igreja Adventista do Sétimo Dia, por volta das 21h. Quando desceu do carro para abrir o portão, o jornalista foi surpreendido pelos atiradores, que fizeram vários disparos contra ele.

Informações preliminares indicam que os suspeitos já estavam aguardando a chegada de Jackson à sua casa. Testemunhas disseram que um deles estava na esquina, e o outro, mais perto da residência da vítima. Ainda de acordo com o portal Moju News, Jackson já havia recebido ameaças, inclusive, que vieram a público.

Dois dos disparos acertaram o jornalista, um na região do tórax e outro no rosto. Ele foi levado à Unidade Mista de Saúde, em Moju, e logo depois, transferido para um hospital de Belém, onde receberá os devidos cuidados, pois necessita passar por um procedimento cirúrgico.

A polícia segue investigando o caso, e pede que qualquer informação sobre os criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.